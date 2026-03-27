Uşaklı susuzluk isyanındayken CHP'li başkan otel odasında basıldı

CHP'li belediyelerin yolsuzlukları bir bir ortaya çıkıyor.

Özellikle halkın CHP yönetimi nedeniyle yıllardır hizmet alamadığı şehirlerdeki yolsuzluk operasyonları, mevcut durumun nedenini da ortaya koyuyor.

Bu kapsamda son yıllarda derin bir susuzluk krizi ile de boğuşan Uşak, mercek altında.

Altyapıya yeterince yatırım yapılmaması nedeniyle barajları kuruma noktasına gelen, yaz aylarını su kesintileri ile geçiren Uşak'ta, sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Halk susuzluktan kırılırken ceplerini rüşvetle doldurma derdindeki bürokratlar tek tek yakalandı.

Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

KAPIYI YARI ÇIPLAK AÇTI

Polis baskınları sırasında yine CHP'ye yakışacak bir de skandal ortaya çıktı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, otel odasında 21 yaşındaki kadın belediye personeli ile yakalandı.

3 çocuk babası ve evli olan Yalım, polise kapıyı yarı çıplak açtı.

İKİNCİ BİR SEVGİLİSİ DAHA VAR

Yalım'ın basıldığı kadından başka ikinci bir sevgilisi daha olduğu tespit edilirken görüntüler, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

RÜŞVET, TEHDİT, ZİMMETE GEÇİRME

Yalım ve beraberindeki 11 kişiye yönelik suçlamalar ise bir başka dikkat çeken husus.

Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek fiyat farkları oluşturuldu. Oluşan farklar ise rüşvet olarak alındı.

Yine dosyaya göre ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldı. Bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandı.

Dosyadaki tespitlere göre belediye başkan yardımcıları “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladı, belediyeye getirilen nakit paralar makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildi.

TÜM MAL VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise mal varlığı transferi.

Başkan Yalım’ın, olası bir operasyona karşı mal varlığını 2025 yılı içerisinde şoförüne devrettiği tespit edildi.

Bazı kişilerin belediyede çalışıyormuş gibi gösterilerek maaş ve sigorta ödemelerinin belediye üzerinden yapıldığı ve bir iş insanından araç talebinin karşılanmaması üzerine ilgili iş yerine yüksek miktarda ceza kesildiği yönündeki iddialar da soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.