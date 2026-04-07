Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yeni dalga operasyon düzenlendi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasıyla elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen kamuoyunda tanınan birçok isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden'in aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

KULLANMAK, TEMİN ETMEK, BULUNDURMAK...

Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında,

Gözaltına alınan isimlerin savcılık sorguları devam ediyor.