Derbide verilen penaltı IFAB kurallarına göre uygun bulundu

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

90 dakika sonunda gol sesi çıkmazken mücadelenin son anlarında penaltı kararı çıktı.

Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdi.

TARTIŞMA YARATTI

Derbinin ardından karşılaşmanın kaderini belirleyen penaltı pozisyonu, gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.

MHK DETAYLI ŞEKİLDE ANLATTI

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU

Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti.

Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

HAKEM YASİN KOL'A OLUMLU NOT

Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol için de olumlu bir rapor çıktığı belirtildi.

Capela ve Pereira'nın, Yasin Kol'un genel yönetimini başarılı bulduğu ve derbi performansıyla iyi bir not alacağı görüşünde olduğu aktarıldı.