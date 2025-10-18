Uyuşturucu testi pozitif çıkan Dilan Polat ağlayarak tepki gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları belli oldu.

19 ünlüden 8'inin testi pozitif çıktı.

Dilan Polat'ta uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler arasındaydı.

Engin Polat'ın ise kanında ilaç etken maddesi tespit edildi.

AĞLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaştığı videoda ağlayarak test sonucuna tepki gösteren Dilan Polat, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım" iddiasında bulundu.

İlaçlarının ismini vermek istemediğini ifade eden Dilan Polat, "Saçım kesilirken defalarca söyledim, 'Bu ilaçları içiyorum' diye. Doktor, 'Hayır o başka' dedi" sözleri ile kendini savundu.

ENGİN POLAT: AYNI LİSTEDE OLMAMAMIZ HAYAL KIRIKLIĞI

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat ile ettiği kavgayla gündeme gelen Engin Polat, "Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı. At yalanı seviyorum inananı" paylaşımında bulundu.