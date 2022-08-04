Uzungöl'e yerli ve yabancı turist akını

Trabzon'da bulunan doğal güzelliğiyle meşhur Uzungöl'e giden Ensonhaber ekibi, Arap ve yerli turistlere mikrofon uzattı.

Trabzon'da doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından birisi olmayı sürdürüyor.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziiyaret ettiği bölge, özellikle Arap turistlerin gözdesi oldu.

Ensonhaber ekibi de Uzungöl'e gitti ve yerli-yabancı turistlere mikrofon uzattı.

Yerli ve Arap turistlere sorduk

Arap ve yerli turistlerle yapılan röportajda Uzungöl'ün bozulduğunu düşünen de vardı doğal güzelliğini koruduğunu düşünen de.

Arap turistler Uzungöl'ün doğasına hayran kalırken, Türkiye'nin güzelliklerini görmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Uzungöl'de Arap ve yerli turistlerle konuştuk VİDEO

"Fiyatlar gayet uygun, tekrar gelmek istiyoruz"

Fiyatları gayet iyi bulan Arap turistler, Uzungöl'e tekrar gelmek istediklerini belirtti.

Vatandaşlar da ise Arap turistlerin gelmesini isteyen de vardı, Uzungöl'ün görüntüsünü bozduklarını düşünen de.

İşte Uzungöl röportajımızdan yerli ve Arap turistlerin söyledikleri...

"Antalya'ya Ruslar, Almanlar geliyor kimse karşı çıkmıyor"

"Uzungöl’e gelen Araplara herkes karşı geliyor. Antalya’ya Ruslar, Almanlar geliyor onlara hiç kimse karşı çıkmıyor da Arapların Uzungöl’e gelmesine neden karşı çıkılıyor. Araplar buraya hem döviz getiriyor hem buranın turizmini canlandırıyor. Arapları sevmiyorsan benim günahım ne. Ben seviyorum Arapları, namazını kılar, orucunu tutar, çalışır, yardımcı olur. Uzungöl’e neden Araplar geliyor diyorlar, İngilizler de gelsin. Onlar Antalya’ya gidip çırılçıplak geziyor. Burada Araplar çarşafla kapalı geziyor. Onu mu kıskanıyorlar anlamadım yani. Adamlar döviz de getiriyor para da getiriyor. 1 ay kalıyorlar 3 ay kalıyorlar. Doktoru da profesörü de geliyor. Zengini buradan yer almak istiyor ama burada kimse yer satmıyor. Burada yer satılmaz, kimse satmaz. Bizimkiler karşı geliyor. Bu şekilde satamazsın diyorlar."





"Turist kalitesi düşmüş, bir daha gelmem"

"Çok güzel bir yer ama eski Uzungöl değil. 2011 yılında gelmiştim, Uzungöl’ün neresinden bakarsanız bakın göl ve camiyi görebiliyordunuz. Ama maalesef şimdi caminin dibine girmeden hiçbir yeri göremiyoruz. Turist kalitesi düşük, bir daha gelmem heralde. Ayder’e gittiğimizde fiyatların pahalı olduğunu görünce bize bu kafayı bırakın dediler.





"Şu manzaranın zevkini çıkaramadım, burası Orta Doğu mu?"

Burada dolaşıyorsunuz kaç tane Türk var? 10-20 diyelim, kalanı hep Orta Doğu vatandaşı. Niye buradalar? niye buraya sahip çıkmıyor buranın yerlileri? Ben çok üzüldüm, Türkiye mi Orta Doğu mu söyleyin hangisi? Şu manzaranın zevkini çıkaramadım, girer girmez hayal kırıklığına uğradım.





"Bırak milliyetçiliği, biz artık paraya tapıyoruz diyolar"

Trabzonlular, mallarına, insanlarına, çevresine, yaşadığı yere sahip çıkmasıyla ünlüydü ne oldu paraya mı taptılar? Bırak milliyetçiliği, biz artık paraya tapıyoruz diyolar kısaca."





"Arap turistlerin götürüsü, getirisinden çok daha fazla"

"Şu anda burada küçük bir Bodrum oluşturulmuş. Doğal kalsaydı daha iyiydi. 10-20 sene sonra burası daha çok bozulacak. Önceden yerli turist vardı. Ya da Avrupalı veya Yunan turistler vardı. Şimdi onların yerini Arap turistler almış. Şahsi kanaatim, az ve öz olsun ayrıca öteki turistler de olsun isterdim. Arap turistlerin de getirisi var ama götürüsü daha çok. İleriye dönük baktığımız zaman Arap turistlerin götürüsü çok çok fazla.

Burada yaşayan insanlar buraya gelmek için maddi olarak zorlanıyorlar. Gelişe 3 lira yerine 5 lira veriyorlar. Çünkü fiyatlar onlara göre uyarlanmış. Burada yaşayan arkadaşlarım söylüyor bunu. Buranın yerlisi buraya gelmekte, misafirini getirmekte zorlanıyor artık."





"İlk kez geldim ve çok sevdim"

"Birleşik Arap Emirlikleri’nden geliyorum. Uzungöl’ün havası ve doğası çok güzel. İlk kez geldim ve burayı çok sevdim."





"Fiyatlar çok ucuz, çok iyi"

"Suudi Arabistan’dan geliyorum. 3 gündür buradayım ve ilk kez geldim. Buranın doğası gerçekten harika. Buradaki insanlar çok kibar ve misafirperver. Türkiye’yi daha fazla ziyaret etmek istiyorum. Fiyatlar çok ucuz, çok iyi."