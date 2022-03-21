Vahit Kirişci: Ülkemizde buğday sorunu yaşanmıyorsa, tedbirler sayesinde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomiye olumsuz etkisinden bahsederken, 'Ülkemizde buğday sorunu yaşanmıyorsa, zamanında alınan tedbirler sayesinde' dedi.

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı'na Bakan Vahit Kirişci, video konferansla katıldı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"ZARARIN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Bu savaş tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini de olumsuz etkilemektedir. Biz bugüne kadar aldığımız ve bundan sonra alacağımız tedbirler ile muhtemel zararların önüne geçmek için çalışıyoruz.

"ÜLKEMİZDE BUĞDAY SORUNU YOKSA ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE"

Bugün ülkemizde buğday arzında sorun yaşanmıyorsa bu zamanında alınan tedbirler ve sürekli olarak birim başına artış sağlayan tarımsal üretimimiz sayesindedir. Şu anda global düzeyde yaşananlar da tarım sektörünün tüm dünya için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Belki geçmişte tarımın stratejikliği şu veya bu gerekçelerle tartışılmıştır ama eminim bundan sonra bunu hiç kimse tartışabilecek durumda değildir."





"PERSONELİN YETKİN VE ETKİN KONUMDA OLMASI ÖNEMLİ"

Ülkenin dört bir yanında, çiftçinin tarlasında, bahçesinde, bağında, ahırında, balık ağında, denizinde ve ormanında Bakanlık personelinin bulunduğunu anlatan Kirişci, bu nedenle personelin kendisini yetiştirmiş, yetkin ve etkin bir konumda olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

PERSONELE UZAKTAN EĞİTİM SAĞLANIYOR

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının uzaktan eğitim sistemine Bakanlığı entegre ettiklerini aktaran Kirişci, bütün birimleri kapsayacak şekilde personelin canlı sınıflarda uzaktan eğitim almasını sağladıklarını kaydetti.