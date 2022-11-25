Valilikten açıklama geldi! İşte İstiklal Caddesi'ndeki yeni önlemler...

Yaşanan bombalı saldırı sonrası İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, yaya trafiği akışının hızlanması için yeni tedbirler alındı. İşte o tedbirler...

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu, 81 kişi yaralandı. 6 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan bu saldırının ardından terörist güvenlik güçleri tarafından kısa süre içerisinde bulundu ve etkisiz hale getirildi.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından İstiklal Caddesi'nde yer alan banklar kaldırıldı ve bayraklar konuldu.

Ancak sadece bankların kaldırılması yeterli olmadı. İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, yaya trafiği akışının hızlanması için yeni tedbirler alındı.

Bu güvenlik önlemlerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Akabinde ise önlemlerin neler olduğu merak edildi.

Bu kapsamda da, "İstiklal Caddesi'nde hangi önlemler alındı?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, İstiklal Caddesi'nde hangi önlemler alındı? İşte yanıtı...

İstiklal Caddesi'nde hangi önlemler alındı?

İstanbul alisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemleri yayınladı.

Açıklamada, 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda 81 kişinin yaralandığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve ülkenin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu belirtildi. Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği ifade edildi.

Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde, "Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine, kesinlikle izin verilmeyecektir” denildi.

Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususlarıın uygulanacağı belirtildi.