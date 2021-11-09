Van kahvaltısına istenen fahiş fiyatların önüne geçildi

15 çeşit üründen oluşan Van kahvaltısına son dönemlerde istenen 60-70 lira gibi fahiş fiyatların önüne geçmek için çalışma yürütüldü. Kahvaltı fiyatına, 45 lira uygun görüldü.

Doğu Anadolu'nun kahvaltısıyla meşhur ili olan Van, Guinness Rekorlar Kitabı'na da kahvaltısıyla girmişti.

Talebin yüksek olduğu Van kahvaltısındaki fahiş fiyatlara yönelik çalışma yürütüldü.

'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan meşhur Van kahvaltısının fiyatı, 4 yılın ardından yeniden belirlendi.

FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

15 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltıdaki fahiş fiyatın önüne geçmek için yeni fiyat belirlenmesi yapıldı. Kahvaltıcı esnafı, son dönemde bazı işletmelerin serpme Van kahvaltısını 60-70 lira gibi fahiş fiyatla sunulmasının önüne geçmek için bir karar aldı.

45 LİRA OLARAK GÜNCELLENDİ

Yöreye özgü olmayan ve tescilli Van kahvaltısından uzak bazı ürünler ekleyerek yüksek fiyata satışa sunulmasının ardından kahvaltıcı esnafı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB) ile Van Ticaret Sanayi Odasıyla (Van TSO) yapılan görüşmenin ardından ortak bir karar aldı. 2017 yılında 30 lira olarak belirlenen Van kahvaltısının fiyatı, alınan yeni kararla 45 lira olarak güncellendi.

KAHVALTININ KORUNMASI AMAÇLANDI

Alınan bu ortak kararla fahiş fiyat uygulaması yapan işletmelerin önüne geçilmesi ve meşhur Van kahvaltısının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

"PANDEMİ, BAZI ÜRÜNLERİN FİYATININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU"

Kahvaltı salonu işletmeciliği yapan Fariz Gül, 2017 yılında belirlenen fiyatın 30 lira olduğunu ancak bu süre içinde bazı işletmelerin bu fiyatın aksine fahiş fiyat uyguladığını belirtti.

İşletmeci Gül, "Van kahvaltısı fiyat listesini 2017 yılında Van ESOB ve Van TSO’dan almıştık. O zaman belirlenen fiyat 30 liraydı. 4 yıllık süre içinde pandemi maalesef bazı ürünlerin fiyatının yükselmesine neden oldu. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyordu. Bizler de kendi paydaşlarımızla bu konuyu konuşarak, ESOB ve TSO ile istişarede bulunarak fiyatların yeniden belirlenmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Nihayetinde ortak karar olarak 45 liralık bir fiyat uygun görüldü." dedi.

"AMACIMIZ FİYAT DENGESİNİ OTURTMAK"

Bazı işletmelerin kahvaltıda fahiş fiyat uygulandığını dile getiren Gül, "Bazı kahvaltı salonlarının 60 -70 liraya çıkardığı konuşuluyor. Biz de en son bunun önünde geçmek için bir çalışma yaptık. Amacımız fiyat dengesini oturtmaktır. Dolayısıyla ana ürünleriyle oluşan Van kahvaltısının fiyat aralığının 45 lira olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"VAN KAHVALTISININ EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ DOĞAL OLMASIDIR"

Van kahvaltısının en belirgin özelliğinin yörede tedarik edilen ürünlerden oluşması olduğunu söyleyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van kahvaltısı otlu peynirinden tutun kaymak, bal, tereyağı, kavut, murtuğa, helva ve gül reçeline kadar Van ve çevresinde elde edilen ürünlerden oluşuyor. Van kahvaltısının en büyük özelliği doğal olmasıdır. Kahvaltı yaklaşık 15 çeşit üründen oluşmaktadır."





TÜM ÜRÜNLERİ ALMAK ZORUNLU DEĞİL

Öte yandan, müşterilerin 45 liralık serpme Van kahvaltısının tüm ürünlerini almak zorunda olmadığına dikkat çeken Gül, müşterinin istediği ürünü tercih edebileceğini belirterek, bu yönüyle bir kısıtlamanın olmadığını kaydetti.