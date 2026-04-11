Van ve Hakkari'de uyuşturucu imalatçılarına operasyon: 8 gözaltı

Uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamaya göre Van ve Hakkari'de uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda; 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 şüpheli de gözaltına alındı.

"8 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI"

İçişler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 422 kg skunk, 14 kg metamfetamin, 10 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.