Van ve Hakkari'de narkotik operasyonu: 406 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Van ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, 2 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden detayları aktaran bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik.



Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.