Van ve Hakkari'de narkotik operasyonu: 406 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van ve Hakkari’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 406 kilo uyuşturucu madde yakalandı. Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanlığı, "Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" notunu düştü.
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Bu kapsamda Van ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.
Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık, 2 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.
"VAN VE HAKKARİ'DE 406 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"
Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden detayları aktaran bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:
Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik.
Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.
"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"
Gerçekleştirilen operasyonlarda 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu imalatçısından satıcısına kadar zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.