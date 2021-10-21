Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin sloganları, HDP binasından açılan yüksek sesli müzik ile bastırılmaya çalıştı. Sinir krizi geçiren bazı anneler, polisler tarafından sakinleştirildi.

Van’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, kararlılıkla sürüyor.

Eylemin 23’üncü haftasında Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen aileler, ellerinde bayraklar, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları Kurtlara, Kuşlara Bırakın', 'Çocuklarımızı İstiyoruz', 'Anneler Nöbette', 'Artık Yeter Yakamızdan Düşün', 'Çocuklarımız Kimsenin Piyonu Olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

Polis ekipleri, aileler için çevrede güvenlik önlemleri aldı.

SESLERİ BASTIRMAK İÇİN MÜZİK AÇTILAR

HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen ailelerin, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganlarına, parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler yüksek sesle müzik açarak karşılık verdi.

Müzik sesine tepki gösteren aileler, binaya girmek istedi. Polis ekipleri, aileleri engelledi.

İçeriye giremediği için sinir krizi geçiren bazı anneleri, polisler güçlükle sakinleştirdi.

Van’da HDP’liler, ailelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştı ViDEO

“KIZIM SEN ANNE DEMEYİ UNUTMUŞ MUSUN”

Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, gözyaşı dökerek kızına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Mide kanseri olduğunu belirten Sancar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu acının içinde yaşıyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı, tükendim. Hem bizim evlatlarımızı götürüyorlar hem de telefonla bizi çekiyorlar. Müzik sesiyle bizim sesi bastırmaya çalışıyorlar. Ama güçlü duracağız. Şeyma senin için ayakta duracağım. Ciğerim yanıyor, içim paramparça olmuş Şeyma. Kızım, sen bana anne demeyi unutmuş musun? Ben senin annenim. Senin kokunu özlemişim. Gel teslim ol, bir kez de olsa sana sarılayım, Allah benim canımı alsın artık. Hastayım, kızım.”





“ANNEM ONUN İÇİN ÇOK ÇİLE ÇEKTİ, DAYANAMADI, ÖLDÜ”

7 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Fetullah için eyleme katıldığını söyleyen Nurullah Yıldırım ise, "Buradan kardeşime sesleniyorum; gel teslim ol. Annem onun için çok çile çekti, dayanamadı, öldü. Onu görmeden öldü. Bu devlet, bizim devletimizdir. Başka bir devletimiz yoktur. Geri gel, babamız yaşlı. HDP seni kandırıp dağa götürdü. Sana bir dükkan da açmıştık. Senin için bu eyleme katıldım. Gel teslim ol .” dedi.