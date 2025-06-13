İHA

İsrail, İran'ı hedef aldı...

İsrail'in sabaha karşı 200 savaş jetiyle İran’a karşı başlattığı saldırılar ve bu saldırıların olası sonuçları, tüm dünya tarafından endişeyle takip ediliyor.

F-35, F-15 ve F-16 uçaklarının yaptığı saldırılara eş zamanlı olarak, İran içindeki İsrail istihbaratına bağlı unsurların yaptığı saldırılar sonrası bölgede ne tür gelişmeler yaşanacağı büyük merak ve endişe konusu haline gelmiş durumda.

İRANLI TURİSTLERDEN TEPKİ

Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran'ın birçok kentinde askeri noktaların hedef alındığı saldırıların yankısı sürerken, tatil veya ticaret amacıyla Türkiye'ye gelen İranlı vatandaşlar, sınır kapısında duygularını dile getirdi.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER

İsrail'in saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendiren bazı turistler, ülkelerinde büyük bir öfke ve intikam duygusunun hâkim olduğunu belirtti.

Saldırıların sadece askeri hedefleri değil, halkın moralini de doğrudan etkilediğini ifade eden vatandaşlar, dünya kamuoyunun sessizliğine ise tepki gösterdi.

ENDİŞE DUYUYORLAR

Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyduklarını dile getiriyor.

"İNTİKAM HİSSİ VAR"

Abdullah Hoseyin, İran'da bazı noktalara saldırı düzenlendiğini belirtti.

Buna karşılık olarak da İran'ın İsrail'e drone gönderdiğini ifade eden Hoseyin, "İran ve İsrail arasında işler çok sıcak ilerliyor. Hem sivil hem de komutanlardan ölenler oldu. Bu konuda biraz dertliyiz. Diğer taraftan da intikam hissi var. İran'da farklı görüşler var ama genel olarak tepkiler aynıdır. Anladığım kadarıyla İran'ın attığı adımlarla bu gidişat biraz daha sert bir noktaya gelecektir" dedi.