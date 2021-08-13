Kaçak göçmen taşındığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin yer aldığı Metro Turizm firması ve görevliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Kaçak göçmenler, Türkiye’ye girebilmek için her yolu deniyor…

Güvenlik güçleri yoğun önlem alsa da bu işten maddi çıkar sağlamak isteyenler bir türlü durdurulamıyor.

Özellikle Afgan göçmenlerin sokak aralarındaki görüntülerinin yayılmasının ardından ciddi bir denetim başlatılırken, Van’da çekilen bir video bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

METRO TURİZM'İN OTOBÜSÜ KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIDI

Görüntüde Metro Turizm’e bir otobüsün, kaçak göçmenleri yol kenarından alıp, batıya doğru yola çıktığı anlar yer aldı.

Göçmenlerin otobüse koşar adım binmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Van'da kaçak göçmen taşıyan otobüs firması ve görevlilere soruşturma VİDEO

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntüler sosyal medyada yayılınca Van Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

Otobüse kaçak göçmenlerin bindirilerek, yasa dışı taşındığına ilişkin görüntüleri ihbar kabul eden Başsavcılık, otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.

VAN VALİSİ: GÖÇMENLER VE ORGANİZATÖR YAKALANDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görüntülere ilişkin “Durdurulan araçta hem o göçmenler yakalandı hem de adli ve idari işlem yapıldı. Organizatör olan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.” dedi.