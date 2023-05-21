Vatan Partisi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek çağrısı

İHA

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladı.

Erdoğan’a destek konusunda Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan'dan da açıklama geldi.

Sözlerinin bir kısmında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan şöyle konuştu:

28 Mayıs 2023 günü yapılacak ikinci tur seçiminde iki aday var. İki adaydan birini ülkemize cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Vatan Partisi, siyasetlerini her zaman, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevziisinden belirler. ‘Önce Vatan’ şiarı partimizin pusulasıdır. Bugün Türkiye, ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin saldırılarına direniyor. Özellikle ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı, hem içerde hem sınır ötesinde silahlı mücadele içindeyiz. Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin ve İsrail’in Türkiye’yi hedef alan yıkıcı projelerinin aleti oldu. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça iş birliği yapıyor. PKK, HDP ve FETÖ elemanlarına özgürlük vadediyor. ‘Sana Söz!’ diye söz verdikleri bunlardır" dedi. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü örgütlerin CHP listelerinden meclise taşındığını savunan Kaplan, "Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusu’nu tasfiye etmek için adaydır. Küresel finans merkezlerine kölelik yapmak için adaydır. Kültürel çürüme, 15-16 Temmuz’un intikamını alma ve kaos çıkarmak için adayıdır. Sağındaki ve solundaki kadrolara bakarak bunu çok net görebilirsiniz. Sırf Erdoğan gitsin diye bunlara oy veren vatandaşlarımızı uyanık olmaya çağırıyoruz.