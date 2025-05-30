Vatandaşlar Osman Gazi platformuna büyük ilgi gösterdi

AA & Ensonhaber

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde, Türkiye’nin enerji tarihinde yeni bir çağın kapılarını aralayan yüzer doğalgaz üretim platformu “Osman Gazi”, İstanbul Boğazı’ndan görkemli bir geçiş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Dolmabahçe Sarayı’ndan uğurladığı milli gurur platformu, Karadeniz’e doğru yola çıktı.

BİNLERCE VATANDAŞ ŞAHİTLİK ETTİ

Dolmabahçe Sarayı’nda başlayan bu görkemli yolculuk, İstanbul Boğazı’nda adeta bayram havası estirdi.

Boğaz boyunca kıyılarda toplanan yüzlerce vatandaş, merak ve heyecanla bu tarihi anı izledi.

O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Vatandaşlar, platformun geçişi boyunca kıyılarda bir araya gelerek bu tarihi anı kaçırmamak için telefonlarıyla anbean görüntüledi.

İstanbul’un eşsiz manzarasına eşlik eden bu geçiş, halkın büyük ilgisi ve hayranlığıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMANIN SİMGESİ

Yüzer doğalgaz üretim platformu “Osman Gazi”, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin ulusal gücünü, stratejik vizyonunu ve enerjide dışa bağımlılığı azaltma kararlılığının simgesi.