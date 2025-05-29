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İHA

Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi', İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e doğru ilerliyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platformun görkemli yolculuğu, dron ile görüntülendi.

1 HAZİRAN'DA FİLYOS LİMANI'NA ULAŞACAK

Platform, 29 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Filyos Limanı'na doğru yola çıktı.

Bu geçiş, yaklaşık 11 saat sürecek ve platform, 1 Haziran 2025'te Filyos Limanı'na yanaşacak.

DOĞALGAZ ÜRETİMİNİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Enerji alanında Türkiye’ye büyük katkı sağlaması beklenen Osman Gazi platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda görev alacak.

Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştırması hedefleniyor.

8 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bu artış sayesinde yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan dev platform, 140 kişilik personel kapasitesiyle çalışacak.

İşlenen doğalgaz, deniz altından karaya uzanacak 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı ile ulusal şebekeye aktarılacak.