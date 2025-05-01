Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü...

Bu sene da emek, fedakarlık ve birlikteliğin göstergesi olarak, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

İŞLERİ BAŞINDAKİ EMEKÇİLERLE BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ilk dakikalarında işleri başında bulunan emekçilerle buluştu.

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, işçilerle sohbet etti.

"1 MAYIS CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ"

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ı bir protokol günü olarak değil, işçiler ve emekçiler ile kutladıklarını belirtti.

1 Mayıs'ın 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlandığını sözlerine ekledi.

ESNAFI ZİYARET EDEREK, 1 MAYIS'LARINI KUTLADI

Bakan Işıkhan, ziyaretinin ardından Altındağ ilçesinde bir pazar yerini ziyaret ederek, burada temizlik işçileri ile buluştu.

Pursaklar ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Bakan Işıkhan, bir akaryakıt istasyonunu, nöbetçi eczaneyi ve taksi durağını ziyaret ederek, günün ilk saatinde mesaisi başında olan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı.

İŞÇİ BAYRAMINA ÖZEL KLİP

Işıkhan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nı emeği ve alın teri ile inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." mesajıyla, 1 Mayıs'a özel hazırlanan kliple, işçilerin bayramını kutladı.