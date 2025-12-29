Yalova şehitlerinin kimlikleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye güne Yalova'dan gelen acı haberle başladı.

DEAŞ'ın hücre evine baskına giden polislere ateş açıldı.

Bir anda başlayan çatışmada 3 kahraman Türk polisi şehit oldu 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Takviye ekiplerin de sevk edildiği olay yerinde 6 terörist ölü ele geçirilirken 5 kadın ve 6 çocuk sağ ele geçirildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'yi yasa boğan olayda şehit olan polislerimizin kimlikleri belirlendi.

Konuya ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit kahramanların fotoğraflarını paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun"