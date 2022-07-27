Yalova'da kentsel dönüşüm başladı

Riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 100 dönümlük alan kentsel dönüşüme giriyor. Başlatılan projede, ilk bina yıkıldı.

Kentsel dönüşüm projesi Yalova'da da başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi’nde TOKİ iş birliği ile 100 dönümlük alanda başlayacak olan dönüşüm için ilk bina yıkıldı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da yıkımı takip etti.

Konutların yapımı eylülde başlayacak

Bölgede eylül ayı içinde yıkım çalışmalarının tamamlanması ve güvenli konutların yapımına başlanması hedefleniyor.





