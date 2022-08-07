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    Yalovalı vatandaşın Meral Akşener’e 'kahvaltı' tepkisi

    Geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Armutlu’da bir vatandaş tepki gösterdi.
    • 07.08.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 20:09
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    Yalovalı vatandaşın Meral Akşener’e 'kahvaltı' tepkisi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Yalova’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

    Meral Akşener, Armutlu ilçesinde bir kadının tepkisiyle karşılaştı ve vatandaşın tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

    "Güzel Armutlu’muzda kahvaltı ettiniz mi"

    Tepkili vatandaş, geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan Akşener’e "Güzel Armutlu’muzda kahvaltı ettiniz mi?" diye soru yöneltti.

    "Yok kahvaltımı evimde ettim"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Yok kahvaltımı evimde ettim." yanıtını verdi.

    Yalovalı vatandaşın Meral Akşener’e 'kahvaltı' tepkisi ViDEO

    "Siz en iyisi Silivri’ye gidin"

    İHA'nın haberine göre; vatandaş bunun üzerine, "Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek hevaller bırakmadı. Siz en iyisi Silivri’ye gidin." diyerek İYİ Parti liderine tepki gösterdi.

    Yalovalı vatandaşın Meral Akşener’e kahvaltı tepkisi #1


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