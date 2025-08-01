Yangın felaketinde zarar gören köylerde 1 ay içinde inşa çalışması başlayacak

Türkiye son haftaları yangınlarla savaşarak geçirdi.

İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok noktada çıkan yangınlar ekipler ve halkın insanüstü dayanışması sayesinde söndürüldü.

Bu yangınlarda şehirlerin kırsal bölgelerindeki yerleşim yerleri ciddi boyutlarda etkilendi.

Bazı köyler tamamen yanarken bazı köylerde ise kısmi kayıplar yaşandı.

Devlet yaşanan her felakette olduğu gibi yine vatandaşını yalnız bırakmadı.

YANAN KÖYLER YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Tamamlanan hasar tespit süreci sonrası köylerin yeniden inşası için düğmeye basıldı.

Konuya ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Kurum, hasar tespiti tamamlanan köylerde ihale süreçlerinin başladığını ve ağustos ayı içinde de temel atma işlemlerinin başlayacağını söyledi.

TOPLAM 632 BAĞIMSIZ BİRİM ZARAR GÖRDÜ

Konuya ilişkin bilgi veren Murat Kurum, "İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak’ta 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396’sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır.

350 KONUTUN İHALESİ BAŞLADI, TEMELLER BU AY ATILACAK

İzmir ve Bilecik’te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik’te 69, İzmir Ödemiş’te 138, Seferihisar’da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecini başlattık.

1 YIL İÇİNDE ANAHTAR TESLİM

Ağustos ayı içinde temelleri atacağız en geç 1 yıl içinde de konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kurum'dan gelen bu açıklama ile birlikte inşa edilecek yeni köy konutlarının proje çizimleri de servis edildi.

Yeni konutların modern yapısı dikkat çekti.