Yargıtay üyelerinden adli yıl açılışında Anıtkabir'e ziyaret

2025-2026 Adli Yılı başlıyor.

Bu kapsamda da Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kerkez, mozoleye çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Kerkez ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Kerkez, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"ADALETİN IŞIĞINDA İLERLEYECEĞİZ"

Aziz Atatürk, 2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz.



Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in temelini oluşturan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmak en temel görevimizdir.



Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz.