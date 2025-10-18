Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Boşanma davaları için önemli bir karara imza atıldı...

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan öğrenilen bilgilere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, eşler arasında görülen boşanma ve tazminat hususlarına ilişkin kararını verdi.

Mahkeme, erkek eş aleyhine, kadın eş lehine manevi tazminata hükmetti.

YARGITAY TEMYİZ İNCELEMESİNDE ÖNEMLİ KARARA VARDI

Erkek eş, istinaf incelemesinin ardından verilen hükmü yasal süresi içinde temyiz etti.

Dosya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelemeye alındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi sonunda verdiği bozma ilamında, şu ifadelere yer verdi.

"Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin ‘Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı’ şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır.

4721 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmamıştır.

O halde, davacı kadının manevî tazminat talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

KANIT OLSA DA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEK

Bu kararla birlikte birçok boşanma davasında tarafların ileri sürdüğü benzer iddiaların kusur olarak değerlendirilmesine rağmen, bu iddiaların kanıtlanması halinde dahi manevi tazminata hükmedilemeyeceğine içtihat ederek önemli bir emsal karara imza atılmış oldu.