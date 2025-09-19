Yargıtay'dan kiracılar için emsal karar: Erken çıkarsa sözleşme bitene kadar kira ödeyecek

Kiracıları üzecek karar...

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesi süresi dolmadan evi boşaltan kiracılarla ilgili emsal bir karara imza attı.

TEMYİZ SONRASI YARGITAYA TAŞINDI

Bir kiracı 2 yıllık kira süresini tamamlamadan evi boşalttı.

Ev sahibi ise kira ve aidat bedellerinin tahsili için dava açtı.

İlk derece mahkemesi, sözleşmede yer alan "3 ay önceden ihbar" şartına dayanarak davayı kısmen kabul etti.

Ancak ev sahibi kararı temyiz edince dosya Yargıtay’a taşındı.

ERKEN TAHLİYE EDERSE ÖDEMEYE DEVAM ETMEK ZORUNDA

Yargıtay kararına göre, kiracının kira süresi dolmadan evi boşaltması erken tahliye olarak kabul edildi.

Kararda, kiracının evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilebileceği makul süre boyunca kira ve aidat ödemekle yükümlü olduğuna hükmedildi.

3 AYLIK İHBAR ŞARTI

Sözleşmedeki 3 aylık ihbar şartı için ise "yalnızca kira süresi tamamlandıktan sonra fesihlerde uygulanabilir; süresi dolmadan yapılan tahliyelerde geçerli değil" denildi.

Emsal kabul edilen karara göre, kira süresi dolmadan evi "haksız yere" boşaltan kiracılar, ev yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemek zorunda olacak.