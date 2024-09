AA

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Yaşar Güler, AK Parti Şırnak İl Başkanlığına geçti. Güler'i, il binası önünde arbane eşliğinde Kürtçe şarkı seslendiren kız çocukları karşıladı.

Bakan Güler, burada AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.

Daha sonra bir otelde "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnaklılara selamlarını ilettiğini söyledi.

Şırnak'ın birçok alanda sahip olduğu imkanları ve zenginlikleriyle ülkenin en mümtaz şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Güler, tüm bu güzelliklerine rağmen Şırnak'ın maalesef yıllarca terörden çok çektiğini, bölgenin yeterince gelişemediğini, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremediğini belirtti.

"ŞIRNAK, PETROLLE KALKINACAK VE BÖLGENİN YILDIZI OLACAKTIR"

Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kahraman Mehmetçiğimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, güvenlik korucularımızın, hepsinden önemlisi siz Şırnaklı değerli kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ve refah da artmaya başladı. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa, çevre ve şehircilikten turizme kadar, her alanda büyük yatırımlar ve projeler hayata geçiriliyor ve Şırnak'ımız her geçen gün daha da gelişiyor. Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır.