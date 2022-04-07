Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de göreve başlıyor

Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması hedefiyle Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'e yarın demir atacak.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için tarihi adımlarını atmaya devam ediyor.

Son olarak Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sondaj gemileri, Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz aramaya devam ederken Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz için yeni bir mesaiye başlıyor.

Göreve başlıyor

Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek.

Hedef 2023 yılında kullanmak

Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.