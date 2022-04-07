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    Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de göreve başlıyor

    Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de göreve başlıyor

    Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması hedefiyle Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'e yarın demir atacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 11:53
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    Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için tarihi adımlarını atmaya devam ediyor.

    Son olarak Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sondaj gemileri, Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz aramaya devam ederken Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz için yeni bir mesaiye başlıyor.

    Göreve başlıyor

    Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın  Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek.

    Hedef 2023 yılında kullanmak

    Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.

    Yavuz sondaj gemisi Karadeniz de göreve başlıyor #1


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