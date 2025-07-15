Yayıncı Speed İstanbul’da er meydanına çıktı

Dünyanın en çok izlenen yayıncıları arasında yer alan Speed, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesini gezdi.

Speed, önce maymun Luna ve Macun’u besledi.

Ardından ayı Silva, papağan Ziya ve diğer hayvanları ziyaret etti.

YAĞLI GÜREŞ YAPTI

Speed’in Türkiye ziyareti sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, en dikkat çeken anlardan biri fenomen Tuna Tavus ile yaptığı yağlı güreş oldu.

Güreş öncesi Speed’i CZN Burak, Tuna Tavus’u ise Burak Memişoğlu yağladı.

VATANDAŞLAR GÜREŞİ İZLEMEYE GELDİ

Speed’in Çekmeköy’de olduğunu öğrenen çok sayıda vatandaş hayvanat bahçesine akın etti.

Çevredekiler yağlı güreş anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Ziyaret hem tanıtım hem de eğlence yönünden öne çıkarken, adeta bir sosyal medya şovuna dönüştü.

Bu durum bazı kesimlerce "hayvan hakları ve kültürel değerlerin gösteriye dönüştürülmesi" yönünden de oldukça eleştirildi.