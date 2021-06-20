Yaz Kur'an kursu kayıtları yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarına başvurular yarından itibaren alınmaya başlanacak.

Çocuklarını yaz dönemi boyunca Kur'an kursuna göndermek isteyen aileler için, başvurular yarın başlıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, konuyla ilgili internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

11 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek.

Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak.

20 AĞUSTOS BİTİŞ TARİHİ

16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak, eğitimler sadece çevrimiçi olacak.

Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek. Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.