Yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi Tarihi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlediği Milli Güvenlik Kurulu'nun yeni üyeleriyle bugün ilk kez toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.

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Türkiye yeni bir döneme girdi.

28 Mayıs seçiminde milli irade bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

Açık ara farkla 17'nci zaferini ilan eden Erdoğan, hız kesmeden çalışmalara başladı.

Yapılan görev teslim ve yemin törenlerinin ardından Türkiye Yüzyılı için harekete geçildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yeni kabine üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yeni üyeleriyle ilk kez bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

7 maddelik yazılı açıklamada terörle mücadele, Suriyeli mülteci, Kosova ve Rusya-Ukrayna Savaşı konuları ele alındı.

Türkiye Yüzyılı'na da vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır.

MGK'da alınan kararlar

Açıklamada yer alan maddeler şu şekilde sıralandı;

1. Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini kesinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş; Türkiye yüzyılının keskinleştirirken devletimizin başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

3. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir.

Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönerek hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirebilmesi için gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekilmiştir.

4. Kosova'da artan gerilimin, bölgedeki hassas dengeleri bozabilecek bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi maksadıyla diyalog ve istişare süreçleri devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır.

5. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş Türkiye'nin, çatışmalara son verilerek barış görüşmelerine başlanması ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir.

6. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiş; hakkaniyete uygun bir çözümün hem Kafkasya'da kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği hem de küresel istikrara önemli katkılar sağlayacağına işaret edilmiştir.

7. Sudan'da çatışan taraflar, bir an evvel kalıcı ateşkes ilan ederek geçiş sürecinin kazanımlarını korumaya ve meseleleri uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturmaya davet edilmiş; Türkiye'nin Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altı çizilmiştir.