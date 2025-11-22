Yeni Yol Grubu'ndan 'İmralı' kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan İmralı'ya gitme kararı çıktı.

Komisyon kritik toplantısını dün gerçekleştirdi.

Buna göre de komisyon içerisinden kurulacak bir heyet, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüşecek.

KARAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA ALINDI

Komisyondaki karar nitelikli çoğunlukla alındı.

Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmadı.

AK Parti, MHP ve DEM Parti “evet” oyu verirken, üç partinin toplam oyu firesiz 30 oldu.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Parti'sinin oluşturduğu Yeni Yol, çekimser kaldı.

EMEP ve TİP, “evet” oyu kullandı.

Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife “ret” oyu verdi.

Komisyonda toplam 32 “evet” oyu kullanıldı.

YENİ YOL İMRALI'YA GİTMEYECEK

Bugün kararını açıklayan Yeni Yol Grubu, üç genel başkanın değerlendirmesi sonucu, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan İmralı Adası’na gidecek heyete temsilci verilmemesi yönünde karar aldı.

İMRALI'YA NE ZAMAN GİDİLECEK?

İmralı Adası'na ziyaretin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Partiler, ziyarete hangi isimlerin katılacağını yarın Meclis Başkanlığı'na bildirecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin izin alınacak.

ZİYARETE KİMLER KATILACAK?

AK Parti adına İmralı'ya gidecek isim, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman olarak belirlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı ziyaretine katılacağını açıklamıştı.

DEM Parti'den ise Gülistan Koçyiğit'in heyette yer alacağı açıklandı.

CHP KATILMAYACAK

CHP'nin ziyarete ilişkin kararı, komisyon toplantısında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından açıklandı.

Emir, ziyarete katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Ziyarete katılmayacaklarını ancak komisyonda yer almayı sürdüreceklerini kaydeden Emir, "Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz.

Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz." diye konuştu.

Kapalı oturum kararına tepki gösteren CHP'li üyeler, toplantıdan çıkıp oylamaya da katılmadı.