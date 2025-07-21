Yıldız Sarayı bir yılda 700 bine yakın ziyaretçi ağırladı

İstanbul’da Sultan 2. Abdülhamid’in 33 yıl boyunca ikamet ettiği Yıldız Sarayı, açılışının birinci yılında tam 694 bin 327 ziyaretçiyi ağırladı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 19 Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açan saray, başta Rusya, Orta Doğu ve Arap ülkeleri olmak üzere yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

Yerli ziyaretçiler arasında özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Restorasyon süreci devam eden yapıda; Saray Tiyatrosu, Halı Müzesi, Mobilya Müzesi ve Nadir Eserler Galerisi gibi bölümler de önümüzdeki dönemde ziyaretçilere açılacak.

Bu yeni müzeler, Osmanlı saray kültürünü yansıtan zengin koleksiyonlarla donatılacak.

SARAY TİYATROSU İLK KEZ HALKA AÇILIYOR

1889 yılında inşa edilen ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşabilmiş tek saray tiyatrosu olma özelliğine sahip Yıldız Sarayı Tiyatrosu, ilk defa ziyarete açılıyor.

Batı tipi sahne mimarisi, kadife koltukları ve padişaha özel locasıyla Osmanlı seyir kültürünün eşsiz örneklerinden biri olan tiyatro, saray ziyaret rotasına eklenecek.

HALI VE MOBİLYA MÜZELERİ YAKINDA ZİYARETTE

Sultan 2. Abdülhamid’in marangozluk merakıyla yakından ilgilendiği Tamirhane-i Hümayun’da açılacak olan Halı Müzesi’nde, 19. yüzyıla ait saray üretimi halılar sergilenecek.

Sarayın ikinci avlusundaki Çukur Saray’da ise Mobilya Müzesi kuruluyor.

Osmanlı’nın dekorasyon anlayışını yansıtan mobilyalarla donatılan müzede, padişahın kızları ve kız kardeşleri için hazırlanan yaşam alanları da ziyaret edilebilecek.

NADİR ESERLER GALERİSİ GELİYOR

Musahip Ağalar Dairesi, Milli Saraylar koleksiyonunda bulunan nadide eserlerin sergileneceği tematik bir sanat galerisine dönüştürülüyor.

Restorasyonlar, sadece yapısal güçlendirme ile kalmayıp özgün süslemeler ve kalem işlerinin titizlikle onarılmasıyla bütüncül bir yenileme sürecine dönüştü.

Altyapı sistemleri modernleştirilen saray, çağdaş müze donanımlarıyla donatıldı.

“2025 SONUNA KADAR 1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİMİZ VAR”

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, açılışın birinci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yıldız Sarayı restorasyonu tamamlanmadan ve ziyarete açılmadan önce sekiz farklı kurumun yönetimi altında parçalı bir yapıya sahipti. Bugün bu parçalı yapı tamamlanmış oldu. Şu an itibarıyla ziyaret güzergahına katmayı hedeflediğimiz dört ayrı müzemiz bulunuyor. Bunların başında Yıldız Sarayı’nın tiyatrosu geliyor. Bu yapı, ülkemizde günümüze ulaşabilmiş tek saray tiyatrosu olması açısından çok önemli. Bugüne kadar hiç ziyaret edilememişti. Çukur Saray’daki mobilya müzesinin restorasyonu tamamlandı. Yine Musahip Ağalar Dairesi’nde çok eşsiz bir çini ve porselen soba koleksiyonumuz sergilenecek. Ayrıca Güzel Sanatlar Binası’nda halı koleksiyonumuzu ziyaretçilere sunacağız. Geçtiğimiz yıl sekiz müzeyle başlayan Yıldız Sarayı’ndaki serüven, bu yıl 12 müzeyle devam edecek. Bu yılki öngörümüz, ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçeceği yönünde. Şu anki rezervasyonlarımız ve ziyaret grafiklerimizle bunu görüyoruz.

Yıldız Sarayı’nda müzecilik anlamında yeni bir dönem başlıyor.

Gelen ziyaretçi sayısının artması ve açılacak yeni müzelerle saray, hem yerli hem de yabancı kültür turizmi için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam edecek.