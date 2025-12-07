Yılmaz Tunç: 2017'den bugüne kadar 2 milyon dosyayı uzlaşma ile sonuçlandırdık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma müessesesine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Tunç paylaşımında 2017 yılından beri 2 milyondan fazla davayı mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturduğunu belirtti.

"ONARICI BİR ADALET KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ceza muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz."

"2017'DEN BU YANA 2 MİLYON DOSYA UZLAŞMA İLE SONUÇLANDI"