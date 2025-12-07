Yılmaz Tunç: 2017'den bugüne kadar 2 milyon dosyayı uzlaşma ile sonuçlandırdık

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2017'den bu yana 2 milyon davayı uzlaşma yoluyla çözdüklerini açıkladı.
- Uzlaşma yöntemiyle, mahkeme süreçleri olmadan daha hızlı ve yapıcı çözümler sunuluyor.
- Bu yöntem, toplumsal barışı destekleyen onarıcı adalet kültürünü yaygınlaştırıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma müessesesine ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Tunç paylaşımında 2017 yılından beri 2 milyondan fazla davayı mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturduğunu belirtti.
"ONARICI BİR ADALET KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYORUZ"
Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ceza muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz."
"2017'DEN BU YANA 2 MİLYON DOSYA UZLAŞMA İLE SONUÇLANDI"
Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017’den bugüne kadar müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488’ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83’e çıkardık.
Adalet Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.