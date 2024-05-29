Yılmaz Tunç açıkladı: Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de kronik bir sorun haline gelen başıboş sokak köpekleriyle ilgili AK Parti, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

AK Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak çalışmanın Meclis'e geldiğini açıkladı.

Tunç, milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacak çalışma için Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak taslak düzenlemelerinin yapıldığını dile getirdi.

"Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu çok açık"

Hayvanları koruma noktasındaki kararlılıklarını sürdürdüklerini altını çizen Tunç, "Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Hassasiyetimiz devam ediyor. Çocuklara, yaşlılara, saldırıları da önlemek lazım. Bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık." dedi.

"Hem hayvanları hem insan sağlığını koruyalım"

Dengenin iyi koruması gerektiğini de vurgulayan Tunç, "Hem hayvanlarımızı koruyalım hem insan sağlığını tehdit edecek durumları kaldırmak lazım." diye konuştu.

Gazetecilerin, sokak köpeklerinin uyutulması konusu hakkında sorulan soruya ise Bakan Tunç, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular." yanıtını verdi.

"Tüm kesimler dinleniyor"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenleme üzerinde çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise “10 gün daha çalışırız. Toplumun tüm kesimlerini dinliyorum, henüz kesinleşmiş bir düzenleme yok. Bir teklif var çalışıyoruz." dedi.