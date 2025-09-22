Yılmaz Tunç açıkladı: TELE1'deki KJ için soruşturma başlatıldı

Skandal yayına tepkiler gelmeye devam ediyor.

TELE1'de de dün akşam Gazze başlığında ilerleyen programda skandal bir KJ atıldı.

"NETANYAHU'DAN FARKI NE"

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye, "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.

Canlı yayında yaşanan olaya sosyal medyadan tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, şunları kaydetti:

"AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir.



Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.



Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir.