Yılmaz Tunç, Bursa'da tutuklanan FETÖ'cü hakkında konuştu: Telefonu araştırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı.

Bursa'da orman yangınına neden olan ve tutuklanan FETÖ'cü Ufuk Aytekin'le ilgili de konuşan Bakan Tunç, Aytekin'in 2021 yılında FETÖ'den ihraç edildiğini kaydetti.

Şahsın ifadesinden de bahseden Tunç, şöyle dedi:

"TELEFONU ARAŞTIRILIYOR"

"2024-2025 yıllarında 4 kere psikiyatri tedavisi görmüş. Benzin istasyonundan doldurmuş benzini, Harmancık'ta bir parkta ağaçları tutuşturduğunu söylüyor. Orada telefon düşmüş; telefonu araştırılıyor. Başka kişilerle bağlantısı var mı bakılır. 'Psikolojim bozuktu' demiş.

"YARGI CEZASIZ BIRAKMIYOR"

Bakan Tunç, 1 Haziran'dan itibaren orman yangınlarına ilişkin 38 şüphelinin tutuklandığını dile getirerek, "Yeter ki yangının sebebini bulalım, çıkaranı bulalım; yargı zaten cezasız bırakmıyor. Dezenformasyonla ilgili soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanımız paylaştı. Sosyal medyadan provokasyona yönelik, suç teşkil edip etmediğini adliyeye intikal edince göreceğiz.

Dezenformasyon yapan çok oluyor. Şu anda cezaevlerinde orman yangınlarına ilişkin 127 kişi var. Geçmişten itibaren cezasını çekip tahliye olan da var. Yarıya yakını hüküm giydi." dedi.