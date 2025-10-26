Ömer Çelik: PKK'nın Türkiye'den çekilmesi Terörsüz Türkiye sürecinin somut sonucudur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye tarihi günlerden geçiyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük irade ile terör örgütü PKK silahları bıraktı.

Bugün yaşanan gelişme ile de yeni bir eşik daha aşıldı.

Terör örgütü PKK bugün yaptığı açıklama ile Türkiye'den çekildiğini duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu kapsamda yaptığı açıklamada, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMAYA KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN YOL HARİTASININ ANA BAŞLIĞIDIR"

Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye'de çekildiğini duyurması sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, “terörsüz Türkiye” sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi “terörsüz Türkiye” hedefinin yol haritasının ana başlığıdır.

"BUGÜNKÜ GELİŞME, TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOL HARİTASINDAKİ İLERLEMENİN SOMUT BİR SONUCUDUR"

Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir.



Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir.

"ETRAFIMIZDAKİ MEYDAN OKUMALARA CEVAP NİTELİĞİNDE BÜYÜK BİR ÇERÇEVE İNŞA ETTİ"

“Terörsüz Türkiye” süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan “terörsüz bölge” hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.



Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti.

"KOMSİYON ÇALIŞMALARI SİYASAL ÖZNENİN MİLLİ İRADE OLDUĞUNU NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU"

Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane “siyasal özne”sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu.



Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.

"SÜRECİN HER TÜRLİ PROVOKASYONDAN KORUNMASI İÇİN AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLMELİDİR"

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.



Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin “devletimizin nitelikleri”ne ve “milletimizin değerleri”ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"