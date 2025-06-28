Yılmaz Tunç: Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi resmi temas ve program kapsamında Malatya’yı ziyaret etti.

Ziyaretin önemli bir ayağı, Yeşilyurt İlçesi Cafana Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yapımı planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi’nin temel atma töreni oldu.

Bakan Tunç, buradaki programa katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hukuk devleti niteliğine dair önemli mesajlar veren Tunç, bazı çevrelerin bu kavramdan rahatsız olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Tunç, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir dayanak olmadan olumsuz eleştiriler yönelterek aşağı çekmeye çalışan kişilerin iddialarına sert yanıtlar verdi.

Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devletidir dediğimde, bundan rahatsız olanlar var. Televizyon programlarında buna rastlıyoruz. Adalet Bakanı’nın her gün “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir” demesinden rahatsız olanlar, birtakım kararları siyasallaştırarak maalesef kara propaganda yapmaya çalışıyor."

Yabancıların hiçbir kritere dayanmayan, Türkiye gerçekleriyle uyuşmayan endekslerle ülkemizi geride göstermeye çalıştığı, nasıl düzenlendiğini ve hangi bağışçılar tarafından desteklendiğini bildiğimiz o endeksleri alarak, Türkiye’nin muhalefeti maalesef yargı kurumlarımızı töhmet altında bırakan bir karalama kampanyasına girebiliyor." diye konuştu.

"RAHATSIZ OLANLAR VESAYETÇİ YARGIYI ÖZLÜYOR"

Bakan Tunç'un açıklamalarından önce çıkan ifadeler ise şöyle:

25 bin hakim ve savcımız, hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devletidir” dediğimizde rahatsız olanlar, “Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır” dediğimizde rahatsız olanlar...

Siz hiç onların 27 Mayıs yargısından rahatsız olduklarını duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü onların özlediği yargı sistemi, vesayetçi ve darbeci anlayışa kol kanat geren bir yargı sistemidir.

"BUGÜN YARGIMIZ YOLSUZLUKTAN DA ARSIZLIKTAN DA HESAP SORUYOR"

12 Eylül’de gençlerin yaşını büyüterek “bir sağdan, bir soldan” diyerek idam eden yargı sisteminden onların hiç rahatsız olduğunu gördünüz mü? 28 Şubat’ta, o gencecik kızlarımızın, okul birincisi olan kızlarımızın kürsülerden yaka paça indirildiği zamanlarda hakkını savunmayan, vesayetçi anlayışa destek olan, 28 Şubatçıların önünde adeta hazır olda duran ve cüppelerini onların önüne seren yargı sisteminden rahatsız olduklarını duydunuz mu? Duyamazsınız.

Onların rahatsız olduğu yargı sistemi, milli iradenin yanında duran, 15 Temmuz’da milletiyle beraber milletin hakkını ve hukukunu savunan, darbecileri gözaltına alan, yakalayan ve millet önünde hesap vermelerini sağlayan yargı sistemidir. Bugün yargımız yolsuzluktan da hesap soruyor, arsızlıktan da hesap soruyor. Milletin huzur ve güvenini bozmaya çalışanlardan hesap soruyor ve bunu millet adına yapıyor. Millet adına yapmaya devam edecek."