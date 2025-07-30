Yılmaz Tunç: Yeni yarı paketinde hazırlıklarımız var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemde merak edilenler hakkında konuştu.

Yeni yargı paket, hakkında konuşan ve çalışmalarının olduğunu belirten Tunç, bir kez daha "200 PKK'lı serbest bırakıldı" iddialarına da açıklık getirdi.

İddiaların doğru olmadığını aktaran Bakan Tunç, yeni yargı paketi dahil olmak üzere şöyle konuştu:

"KANUN DÜZENLEMELERİ TBMM'NİN TAKDİRİNDE"

Terör örgütünün feshi kararı ve silahları bırakması bir pazarlığın sonucu değil. Bunu başından beri söylüyoruz. Bugüne kadar yapılanları hep milletimiz için yaptık. Milletimiz AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu milletin aleyhine adım atmayacağını çok iyi bilir. Komisyon çalışmalarına başladığında görüşler dile getirilecektir. Yapılması gereken kanun düzenlemeleri TBMM'nin takdirindedir.



Hasta tutuklularla ilgili Meclis'te 10'uncu Yargı Paketi'nde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin daha uygulanabilir hale gelmesi için ceza miktarlarında düzenleme yapıldı. Burada kadınlar bakımından, çocuklar bakımından ve yaş kategorilerine göre yeni bir değerlendirme yapıldı. Meclisimizin yaptığı düzenleme ile uygulamalar başladı.



Hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili düzenleme şu; ağır hastalar bakımından eğer cezası 5 yılın altındaysa konutta cezalarını infaz edebiliyorlardı. Meclisimiz şöyle bir değişiklik yaptı, erteleme yerine konutta infaza geçilmiş oldu. Bunların evlerinde cezalarını çekmeleri bakımından kanun değişikliği yapıldı.

"YENİ YARGI PAKETİNDE HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

11'inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz.

"EN BÜYÜK ENGEK TERÖRDÜ"

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündemdeki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye'de dahil olmak üzere şunları kaydetti;

Terörsüz Türkiye süreci geleceğimiz açısından çok kritik öneme sahip. Türkiye tarihi için çok önemli bir aşama. Bu sürece kolay gelinmedi. TBMM'de kurulacak olan komisyon, başlayacak olan çalışmalar çok önemli. Sürecin şekillenmesi ve devamlılığı, oradan çıkacak kararlar doğrultusunda yürütmenin alacağı kararlar önem arz ediyor.



41 yıldan bu yana ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Binlerce şehit verdik. Bölge insanı huzursuz oldu. Terör örgütü şantiyeleri bastı ve çok büyük bir zarar verdiler ülkemize... Terör belası olmasaydı Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu. Terör engeline rağmen bir çok başarı sağlanmaya çalışıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AHLAT'TA YAPTIĞI TARİHİ KONUŞMA ÖNEMLİYDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Ahlat'ta yaptığı tarihi konuşma önemliydi. Sonrasında ekim ayında Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve sonrasında İmralı'dan yapılan açıklamalarla beraber, terör örgütünün feshi ile ilgili karar alındı.

"TÜM KURUMLAR SÜRECİ TİTİZLİKLE İZLİYOR"

Silahların yakıldığını hep beraber gördük. Terör örgütü kendini feshetti. Yeni bir dönem başladı. Bundan sonraki süreç önemli. Sürecin kalıcı olması önemli. Kalıcı olması için devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde süreci izliyorlar.



Koalisyon zamanlarında bu başarı sağlanamaz. Bu bir devlet politikası haline geldi. Şu anda TBMM'de kurulacak olan komisyon önemli. Burada partilerimiz bu süreçle ilgili görüşlerini ifade edecekler. Orada alınacak kararlar önemli. Bu süreç içerisinde siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin önemli katkıları olacaktır.

PKK'LILARIN TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİASI

Bahsedilen konu şu; TCK'nın 220 ve 314'üncü maddelerinde terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenler, hem işlediği suçtan hem de örgüt üyesi olmaktan cezalandırılır maddesi vardı. AYM bunun iptaline karar verdi. Meclisimiz yeni bir düzenleme yaptı.



Örgüt adına suç işleyenler hem işlediği suçun cezasını alırlar hem de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. AYM'ye tekrar başvuruldu. AYM, yeniden iptal kararı verdi. Bu karardan sonra Meclis yeni bir düzenleme yapmadı.



Örgüt adına suç işleyenler belirtilen cezayı çekiyor. 700 kişinin tahliye olacağı doğru değil. AYM'nin gerekçesi doğrultusunda Meclis'in yeni bir düzenleme yapmamasından kaynaklı.

VEYSİ AKTAŞ'IN TAHLİYESİ

Veysi Aktaş herhangi bir düzenleme sonrası tahliye edilmiş değil. Kişi PKK terör örgütü içerisinde iki PKK'lıyı ajanlık yaptığı gerekçesiyle öldürmesinden dolayı aldığı ceza var.



Bu cezanın koşullu salıverme süresi 30 yıl. 30 yıl cezasını çektikten sonra tahliye için başvuruyor ve çoğu kez bu başvurular reddediliyor. 32 yıl dolduktan sonra tahliye ediliyor. Cezası bittikten sonra tahliye olmuş oluyor.

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