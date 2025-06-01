Yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, tüm hızıyla sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Son operasyonda, İstanbul merkezli 47 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
GÖZALTI SAYISI 34 OLDU
Operasyon sonucunda 30 kişi gözaltına alındı.
Ancak son dakika gelişmesinde, dosyada adı geçen 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34'e yükseldi.
7 ŞÜPHELİ FİRARİ
Dosyalarda adı geçen ve adreslerde bulunamayan 7 şüpheli ise firari olarak aranıyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bulunuyor.
HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE:
1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)
3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)
4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)
5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)
11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)
12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi)
13- Ebubekir Akın
14- Fatih Yadoğlu
15- Remzi Baka
16- Şaban Baka
17- Yusuf Yadoğlu
18- Caner Vural
19- Menderes Cemaloğlu
20- Gürkan Dölekli
21- Özer Ayık
22- Sırrı Küçük
23- Fikret Demir
24- Songül Demir
25- Fahri Aksoy
26- Bektaş Yıldız
27- İbrahim Bülbüllü
28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
30- Hakan Ateş
31- İsmet Abacı
32- Betül Taşkıt
33- Görkem Kızılkayak
34- İsmail Yalçın
35- Şazime Sena Ayata
36- Yazgül Yeşil Gül
37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU
38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU
39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)
40- Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
41- Emre Kekeçoğlu
42- Gökhan Akgün
43- Halil Satı
44- Eray Kurt
45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)
46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)
47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)
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