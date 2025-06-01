Yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 34'e yükseldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Son operasyonda, İstanbul merkezli 47 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI 34 OLDU

Operasyon sonucunda 30 kişi gözaltına alındı.

Ancak son dakika gelişmesinde, dosyada adı geçen 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34'e yükseldi.

7 ŞÜPHELİ FİRARİ

Dosyalarda adı geçen ve adreslerde bulunamayan 7 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bulunuyor.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi)

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU

38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU

39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)

40- Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

41- Emre Kekeçoğlu

42- Gökhan Akgün

43- Halil Satı

44- Eray Kurt

45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)

46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)

47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)