Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Çalık dahil 8 kişi İzmir'e sevk ediliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni operasyonlar ile terör bağlantıları ve rüşvet ağları bir bir ortaya çıkarılırken, soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

8 KİŞİ İZMİR'E NAKLEDİLECEK

Yeni alınan karar ile, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan 8 kişi İzmir’deki cezaevlerine nakledilecek.

Sevk edilecek kişiler arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer alıyor.

KARARIN SEBEBİ TUTUKLU SAYISININ ARTMASI

Sevk kararının, Silivri Cezaevi’nde artan tutuklu sayısı nedeniyle alındığı belirtildi.

Son operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan 11 kişinin Silivri’ye gönderilecek olması, mevcut kapasiteyi zorlayınca, yer açmak amacıyla bu adım atıldı.

İzmir’e sevk edilecek diğer 7 kişinin kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİ TUTUKLULAR SİLİVRİ'YE GÖNDERİLECEK

Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimler de tutuluyor.

Yeni gelen 11 tutuklunun ise Silivri Cezaevi’ne yerleştirilmesi planlanıyor.

MURAT ÇALIK'IN TUTUKLANMASI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 19 Mart 2025’te İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 23 Mart 2025’te “suç örgütü kurma” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.