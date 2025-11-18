Yöneticileri tutuklanan Türkiye Petrolleri konkordato ilan etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akaryakıt devinde kriz sürüyor...

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt kaçaklığı ile gündeme gelen Türkiye Petrolleri A.Ş., yaşanan krizin ardından iflasın eşiğine geldi.

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Yaşananların ardından Türkiye Petrolleri, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, şirketin talebi üzerine aktif varlıklarıyla ilgili tedbir kararı verdi.

MALİ YAPILARI İNCELENECEK

3 aylık geçici mühlet kararı verilen şirketin mali yapısı incelenecek.

Kapsamlı denetimin ardından şirketin iflas edip etmeyeceği belli olacak.

NE OLMUŞTU?

22-24 Ekim'de STAR Rafineri'nin EPDK'ya bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ.'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

STAR Rafineri'nin, kendisi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla Antalya ve Hatay Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B, eski genel müdürü Ç.D, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YURT DIŞINDA

İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z, Ş.H.Z. F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan H.G.K., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y'nin yurt dışında oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.