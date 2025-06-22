YouTuber Fatih Altaylı’nın tutuklanması gündemde

Fatih Altaylı, AK Parti ve iktidarı hedef alan söylemleri ile tanınıyordu.

Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınan Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan "Youtube" sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan resen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

"SÖZLERİMİN BU ŞEKİLDE ÇARPITILMASINDAN SORUMLU DEĞİLİM"

Poliste verdiği ifadede suçlamaları reddeden Altaylı, açıklamalarının kasıtlı biçimde çarpıtıldığını savundu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şahsen tanıdığını belirterek, programlarında tarihsel veriler üzerinden değerlendirmeler yaptığını ifade etti. “Bu bilgilerden bir tehdit algılanabileceği aklıma bile gelmedi” dedi.

Açıklamalarının sadece tarihî bir çerçevede yapıldığını vurgulayan Altaylı, “Sözlerimin bu şekilde çarpıtılmasından ve tehdit gibi gösterilmesinden sorumlu değilim” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK TALEBİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNDU

Altaylı, savcılığın Türk Ceza Kanunu’nun 310/2. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasına dayanan sevk talebini de eleştirdi. “Bu maddenin uygulanabilmesi için fiili bir eylem gerekir. Ne tehdidim ne hakaret kastım var. Bu nedenle sevk hukuksuz ve yasaya aykırı” dedi.

TUTUKLANDI

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın savcılık ifadesi sona erdi ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

2 sayfalık ifade verdiği öğrenilen Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını öne sürdü.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fatih Altaylı'nın tutuklanması kararı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, paylaşımlarında Altaylı'nın söz konusu açıklamalarını anımsatarak verilen kararın doğru olduğunu savundu.

FATİH ALTAYLI'NIN SORUŞTURMA AÇILMASINA SEBEP OLAN İFADELERİ

Videoda, halkın yüzde 70’inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına karşı olduğunu belirttiği bir anket üzerinden konuşan Altaylı, şu sözleri sarf etti: