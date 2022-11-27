Yozgat'ta hamsinin kilosu 20 TL'ye düştü

Kış aylarının gelişi ile birlikte, kentte 40 TL'ye satılan hamsinin fiyatı, 20 TL'ye indi. Vatandaşlar hamsiye yoğunlaştı.

Pahalılığından şikayet edilen hamsinin, havaların soğumasıyla birlikte fiyatı düştü.

Yozgat’ta önceki haftalarda kilogramı 40 liraya satılan hamsinin fiyatı 20 liraya kadar indi.

Fiyatlar düşünce kentte vatandaşlar daha ucuz balık yemek için balıkçı tezgahlarının yolunu tuttu. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar hamsiye yoğun ilgi gösterdi.

"Vatandaşlar hamsi tercih ediyor"

Hamsinin kilogramını bu hafta 20 liraya kadar düşürdüklerini söyleyen balıkçı esnafı Eşref Özcan Açıkgöz, “Balıklarımızı günlük taze olarak tezgahlarımızda satışa sunuyoruz. Hamsinin kilogram fiyatını 40 liradan 20 liraya düşürdük. Hamsileri günlük olarak Samsun’dan getiriyoruz. Burada müşterilerimizin tercihine göre temizlenmiş balık ya da temizlenmemiş olarak ta satışını yapıyoruz. Dün itibariyle de kar ve soğuklar başladı. Karın düşmesi balığın daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şuan hamsi fiyatının 20 lira olması dolayısıyla vatandaşlarımız tercihini hamsiden yana kullanıyor.” dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Aydın ise fiyatların gelecek haftalarda daha da düşmesi gerektiğini belirterek fiyatların düşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Diğer balıkların fiyatı

İHA'nın haberine göre, tezgahlarda satılan diğer balık çeşitleri ise somon 120, alabalık 80, palamut 55, levrek 155, çupra 120 liradan satışa sunuluyor.