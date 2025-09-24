YSK Başkanı Yener açıkladı: CHP'nin İstanbul il kongresi yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli dakikalar...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ara kararı iletti.

Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı bekleniyordu.

Yüksek Seçim Kurulu, saat 13.30'da karar vermek üzere toplandı.

KARARI AHMET YENER AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, oldukça kısa süren toplantı sonrası gazetecilerin karşısına geçti.

YSK'nın vermiş olduğu kararın geçerli olduğunu söyleyen Yener, şöyle devam etti:

"BAŞLAMIŞ OLAN KONGRE DEVAM EDECEK"

"Değerli basın mensupları, CHP'nin kongresinin durdurma kararına ilişkin kurulumuza görüş sorulmuştur.

Yapılan kongrenin durdurulması Anayasa'ya göre mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonrası başlamış olan kongrenin devamına karar vermiştir."

MAHKEME "KONGRENİN DURDURULMASINI" İSTEDİ

Durdurulması talep edilen CHP kongresi, saat 11.00'de Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde toplandı.

Mahkemenin kararı da bu sırada çıktı.

Mahkeme kongrenin durdurulmasını talep etti.

Karar metninde, henüz hukuki sürecin devam ettiği belirtildi, istinaf sürecinin tamamlanmadığına atıfta bulunuldu.

Mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer aldı: