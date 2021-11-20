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    Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

    MSB tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye sınırlarında yakalanan 7 kişiden 2'sinin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ mensubu olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 14:07
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    Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

    Sınırlarda, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapan Mehmetçik, yürütülen operasyonlar ile terör ve kaçakçılık sızmalarının önüne geçiyor...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı geçiş yapmak isteyen 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

    2’Sİ FETÖ, 1’İ DEAŞ MENSUBU

    Açıklamada öne çıkan detay, yakalanan şahıslardan ikisinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), birinin ise DEAŞ terör örgütüne mensup olması oldu.

    MSB AÇIKLAMASI

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı #1

    Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı #2

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