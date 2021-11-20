Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

MSB tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye sınırlarında yakalanan 7 kişiden 2'sinin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ mensubu olduğu belirtildi.

Sınırlarda, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapan Mehmetçik, yürütülen operasyonlar ile terör ve kaçakçılık sızmalarının önüne geçiyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı geçiş yapmak isteyen 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

2’Sİ FETÖ, 1’İ DEAŞ MENSUBU

Açıklamada öne çıkan detay, yakalanan şahıslardan ikisinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), birinin ise DEAŞ terör örgütüne mensup olması oldu.

MSB AÇIKLAMASI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."