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- Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
MSB tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye sınırlarında yakalanan 7 kişiden 2'sinin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ mensubu olduğu belirtildi.
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 13:51
- Güncelleme : 20.11.2021 - 14:07
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı geçiş yapmak isteyen 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
2’Sİ FETÖ, 1’İ DEAŞ MENSUBU
Açıklamada öne çıkan detay, yakalanan şahıslardan ikisinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), birinin ise DEAŞ terör örgütüne mensup olması oldu.
MSB AÇIKLAMASI
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."