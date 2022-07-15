Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler Avrupa'da saklanıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesi ve sonrasında Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine kaçan teröristler, Türkiye'nin taleplerine rağmen halen iade edilmedli.

Türk halkının sokaklara dökülerek bedenlerini siper etmesiyle hain darbe girişimleri akamete uğradıktan sonra, 1’i sivil 7’si askeri üniformalı 8 FETÖ’cü eski asker, Dedeağaç Havaalanı'na acil iniş yaptı. Üniformalarındaki rütbelerini sökerek sığınma talebinde bulundu. Türkiye, derhal iadelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de Yunan kanalına verdiği demeçte, dönemin Başbakanı Aleksis Çipras'ın iade için söz verdiğini; ancak bu sözü tutmadığını açıkladı.

Askeri helikopter Türkiye’ye teslim edildi. Ancak Atina, Ankara'nın 8 FETÖ’cü için yaptığı iade talebini yerine getirmedi.

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Yunan yargısının kararları, Türkiye ile ilişkileri daha da gerdi

TRT Haber'in haberine göre; Yunan yargısı art arda aldığı skandal kararlarla sığınma hakkı da tanıdığı darbecileri serbest bıraktı, onlara kucak açtı.

Darbecilerin ısrarla korunması Türk-Yunan ilişkilerine gölge düşürdü. Ankara skandal yaklaşıma sert tepki gösterdi.

8 darbecinin yoğun ve maliyetli güvenlik önlemleri ile korunması zaman zaman Yunan basınına konu oldu. FETÖ'cülerin kaldığı yer sır gibi saklansa da 8 darbecinin gizli bir ev ve askeri kışlada kaldığına yönelik haberler yayımlandı.

Hatta Temmuz 2018'de Mati’deki yangın felaketi, darbecilerin bölgeye 2 kilometre mesafedeki askeri merkezde ağırlandığını ortaya çıkardı. Onlarca can kaybına yol açan yangında, tahliye önceliğinin 8 FETÖ'cüye verilmesi kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Son 4 yılda 9 bin FETÖ’cü iltica talebinde bulundu

Türkiye, Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyi 2019 yılında kırmızı listeye alarak toplam 32 milyon TL ödül koydu.

Yunan “Ta Nea” gazetesinin Nisan 2022'de, darbecilerin avukatlarından birine dayandırdığı haberi dikkati çekti. Gazete, Atina'nın firari FETÖ'cüleri "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle, Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderdiğini yazdı.

Aynı habere göre 2016'dan beri yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçtı. Son 4 yılda ise 9 bin FETÖ'cü siyasi sığınma talebinde bulundu.

Avrupa ülkelerinde saklanıyorlar

FETÖ üyelerinin kimi hain darbe girişimi öncesinde, kimi sonrasında Avrupa ülkelerine kaçtı. Avrupa'ya kaçanlar, bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine kara propaganda çalışmaları yürütüyor. Örgüt mensuplarının en çok sığındığı ülke olan Almanya, 130 FETÖ'cünün iade talebine olumlu cevap vermedi. İsveç'te de çok sayıda FETÖ mensubu bulunuyor.

Birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den kaçan FETÖ üyelerinin sığınağı oldu. Örgüt üyelerinin çoğu Almanya'yı tercih etti.

Kumpas davalarının savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara ile eski subay İlhami Polat gibi isimlerin Almanya'da olduğu biliniyor.

Darbe girişiminden sonra gri ve diplomatik pasaport taşıyan 1200'e yakın FETÖ üyesi de Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

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130 FETÖ mensubunun iadesi istendi

Almanya'da yaşadığı düşünülen bir başka örgüt üyesi, hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz.

Yine aralarında eski gazetecilerin de olduğu üst düzey 120 FETÖ üyesi Almanya'nın batısındaki bölgelerde Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor.

Ankara bugüne kadar, Berlin'den 130 FETÖ mensubunun resmen iadesini istedi. Ancak Almanya'dan olumlu bir karar çıkmadı.

Akın İpek ve Tarık Toros gibi isimler yıllardır İngiltere'de

FETÖ mensuplarının Avrupa'da sığındıkları ülkelerden biri de İngiltere. Örgütün finansörlerinden Akın İpek başta olmak üzere birçok terör örgütü mensubu İngiltere'de.

Ankara, Londra'dan İpek'in iadesini istedi ancak başvuru geri çevrildi.

Aralarında Tarık Toros gibi isimlerin de olduğu birçok örgüt üyesi ülkede kalmaya devam ediyor.

Firari isimler yıllardır Stockholm'de yaşıyor

İskandinav ülkeleri de FETÖ militanlarının sığınağı durumunda. Terör örgütü PKK'nın yanı sıra FETÖ üyelerinin de içinde olduğu 73 teröristin İsveç'te olduğu belirlendi.

FETÖ'nün sözde medya sorumlusu, Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Gazetenin eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ firarileri Erkam Tufan Aytav ve Levent Kenez de İsveç'e kaçanlardan.

Türkiye karşıtı propagandalara göz yumuluyor

Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, FETÖ'nün Balkanlar'da yapılandığı ülkelerin başında geliyor. Pek çok firari FETÖ üyesinin bu ülkelerde saklandığı belirtiliyor.

Avrupa ülkeleri, kaçak FETÖ'cüleri etkinliklere davet edip Türkiye aleyhine propaganda yapmalarına zemin hazırlıyor.