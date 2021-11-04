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    Yunanistan'ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 15:11
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    Yunanistan'ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    YUNANİSTAN YİNE İTTİ

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

    GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.

    Yunanistan ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Yunanistan ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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