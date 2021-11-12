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    Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 33 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri karaya çıkardı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
    • AA
    • 12.11.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:30
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    Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 33 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında göçmen kurtarma operasyonu yapıldı.

    Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenleri bir kez daha ölüme terk etti.

    SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

    33 GÖÇMEN KURTARILDI

    Lastik bottaki, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Yunanistan ın Türk kara sularına ittiği 33 göçmen kurtarıldı #1

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