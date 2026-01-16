Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar düşüşte

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye'de kış şartları etkisini sürdürecek.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuk hava, kar yağışı, buzlanma ve don olayları hakim olacak.

EKSİ 17 DERECEYE KADAR İNEN SICAKLIK DEĞERLERLERİ GÖRÜLECEK

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyrederken gece ve sabah saatlerinde -10 ile -17 derece arasında değerler, özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Kuzeydoğu Anadolu ve yüksek kesimlerde görülüyor.

En düşük sıcaklıklar -17 derece seviyelerine kadar iniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Bugün en yoğun kar yağışı görülen ve soğuk günlerden biri olacak.

Özellikle Batı Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar bekleniyor.

Marmara ve Ege kıyılarında ise daha çok yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağı düşünülüyor.

KAR YAĞIŞI ARALIKLI OLARAK DEVAM EDECEK

Cumartesi ve pazar günleri sıcaklık hafif artış gösterse de kar yağışının İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarının -10 ile -15 derece seviyelerinde kalacağı öngörülüyor.

Güneydoğu'da bile sıfırın altında değerler bekleniyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi ve salı günleri kar yağışının miktarının azalacağı ancak bulutlu ve soğuk havanın süreceği düşünülüyor.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının -10 derece ve altına ineceği tahmin ediliyor.

İç kesimlerde buzlanma ve don riskinin yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor.

MGM'DEN HAVA DURUMU UYARISI

MGM verilerine göre buzlanma, don, tipi ve yol kapanmaları riski yüksek.

Özellikle doğu illerinde çığ tehlikesi, Karadeniz'de ise fırtına ihtimali var.

Vatandaşların kış lastiği, zincir ve ısıtma sistemlerini kontrol etmeleri, gereksiz seyahatlerden kaçınmaları öneriliyor.

Hava sıcaklıklarının 20 Ocak'tan sonra kademeli olarak hafif artması bekleniyor, ancak soğuk ve karlı hava en az birkaç gün daha etkili olacak.

