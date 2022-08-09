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    Yurt genelinde narkotik operasyonu düzenlendi: 3 bin 594 şüpheli yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 77 ilde narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 09.08.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:15
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    Yurt genelinde narkotik operasyonu düzenlendi: 3 bin 594 şüpheli yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

    3 bin 594 şüpheli yakalandı

    Son olarak Türkiye genelinde 77 ilde yapılan 1 haftalık operasyonda 3 bin 594 şüpheli yakalandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

    Ele geçirilenler

    AA'nın aktarımına göre; aramalarda 384 kilogram esrar, 242 kilogram kokain, 110 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin, 21 kilogram skunk, 484 bin captagon, 305 bin ecstasy, 22 bin sentetik ecza, 2 bin 69 kök kenevir, 1 kilogram bonzai, 4 ton 14 kilogram kimyasal, 275 bin 740 lira ile 33 tabanca/tüfek ele geçirildi.

    Yurt genelinde narkotik operasyonu düzenlendi: 3 bin 594 şüpheli yakalandı #1


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