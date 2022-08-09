Yurt genelinde narkotik operasyonu düzenlendi: 3 bin 594 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 77 ilde narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

3 bin 594 şüpheli yakalandı

Son olarak Türkiye genelinde 77 ilde yapılan 1 haftalık operasyonda 3 bin 594 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilenler

AA'nın aktarımına göre; aramalarda 384 kilogram esrar, 242 kilogram kokain, 110 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin, 21 kilogram skunk, 484 bin captagon, 305 bin ecstasy, 22 bin sentetik ecza, 2 bin 69 kök kenevir, 1 kilogram bonzai, 4 ton 14 kilogram kimyasal, 275 bin 740 lira ile 33 tabanca/tüfek ele geçirildi.